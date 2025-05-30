Siirt'te Çipli Kimlik Kartına Geçiş Süreci Tamamlandı
Siirt'te, valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, eski nüfus cüzdanlarının yeni çipli kimlik kartlarıyla değiştirilme süreci tamamlandı. Siirt, yeni kimlik kartı dönüşümünü tamamlayan ilk iller arasında yer aldı.
Siirt'te çipli kimlik kartına geçiş süreci tamamlandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde vatandaşların eski nüfus cüzdanlarının yeni çipli kimlik kartlarıyla değiştirildiği belirtildi.
İl ve İlçe Nüfus ve Vatandaşlık müdürlüklerinin özverili çalışmaları sonucu Siirt'in yeni kimlik kartı dönüşümünü tamamlayan ilk iller arasında yer aldığı ifade edilen açıklamada, nüfus müdürlüklerinde görevli personele teşekkür edildi.
Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel