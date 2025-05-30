Siirt'te Çipli Kimlik Kartına Geçiş Süreci Tamamlandı

Siirt'te Çipli Kimlik Kartına Geçiş Süreci Tamamlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'te, valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, eski nüfus cüzdanlarının yeni çipli kimlik kartlarıyla değiştirilme süreci tamamlandı. Siirt, yeni kimlik kartı dönüşümünü tamamlayan ilk iller arasında yer aldı.

Siirt'te çipli kimlik kartına geçiş süreci tamamlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde vatandaşların eski nüfus cüzdanlarının yeni çipli kimlik kartlarıyla değiştirildiği belirtildi.

İl ve İlçe Nüfus ve Vatandaşlık müdürlüklerinin özverili çalışmaları sonucu Siirt'in yeni kimlik kartı dönüşümünü tamamlayan ilk iller arasında yer aldığı ifade edilen açıklamada, nüfus müdürlüklerinde görevli personele teşekkür edildi.

Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir döneme damga vuran Sezer Güvenirgil sağlık sorunları yaşıyor

Bücür Cadı'nın efsane isminden üzen haber! Bir döneme damga vurmuştu!
Ağaca asılı halde bulunan Sena Düzgün'ün paylaştığı son mesaj ortaya çıktı

Ağaca asılı halde bulunan Sena'nın son mesajı ortaya çıktı
Künefe zincirine FETÖ operasyonunda çarpıcı detay

Künefeciye bak sen! Örgüte yolladığı para dudak uçuklatan cinsten
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Şiddet iddiasıyla gözaltına alınan 'Şırdancı Mehmet' yaşananları anlattı

Apar topar gözaltına alınan 'Şırdancı Mehmet' sessizliğini bozdu
Anayasa Mahkemesi'nden emeklilik için emsal niteliğinde tarihi karar

Anayasa Mahkemesi'nden emeklilik için tarihi karar
Millet hizmet beklerken belediye başkanı eğlencede!

Millet hizmet beklerken türkücü belediye başkanı eğlencede
Kayserispor'dan Acun Ilıcalı'ya olay sözler

Süper Lig ekibi Acun Ilıcalı'yı topa tuttu
Özcan Deniz ve abisi arasında sular durulmuyor! Mahkeme uzaklaştırma kararı verdi

22 yıllık güven yıkıldı! Aile mahkemesi olaya noktayı koydu
Görüntüdeki isim dünyaca ünlü futbolcunun babası çıktı

Görüntüdeki isim dünyaca ünlü futbolcunun babası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.