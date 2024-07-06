Üye Girişi
Haberler

Siirt'te çıkan yangınlar kontrol altına alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'in Baykan ilçesinde çıkan örtü yangını ve Eruh ilçesine bağlı Yanıkses köyü ile Pervari ilçesine bağlı Erkent köyü arasındaki yangınlar ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangınlarda toplamda 15 dönüm alan zarar gördü.

YANGINLAR SÖNDÜRÜLDÜ

Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında saat 14.30 sıralarında çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 15 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi.

Eruh ilçesine bağlı Yanıkses köyü ile Pervari ilçesine bağlı Erkent köyü arasındaki bölgede öğle saatlerinde çıkan örtü yangını da yaklaşık 4 saatlik müdahaleyle söndürüldü.

Ekiplerin soğutma çalışması devam ederken, bölgede hasar tespit ve yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Pervari Baykan Siirt Eruh Hava Durumu Doğal Afetler Yaşam Güncel Haberler

Van konserinde protesto! Seyirciler 'Ne mutlu Türküm diyene' diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı

Van konserinde protesto! Seyirciler "Ne mutlu Türküm diyene" diyen Bengü'ye pet şişe fırlattı

 İran'ın Türk kökenli cumhurbaşkanı! Seçim zaferini kutladığı şarkı törene damga vurdu

İran'ın Türk kökenli cumhurbaşkanı! Seçim zaferini kutladığı şarkı törene damga vurdu

 Yarı finale son 1 adım kaldı! İşte Türkiye Hollanda maçının muhtemel ilk 11'leri

Yarı finale son 1 adım kaldı! İşte Türkiye Hollanda maçının muhtemel ilk 11'leri

Bakmadan Geçme

İZMİR YANGIN SON DAKİKA! İzmir orman yangını söndürüldü mü, son durum nedir? İzmir'de orman yangını nerede çıktı? Milli maç ne zaman? Türkiye milli maçı bugün mü? Türkiye-Hollanda maçı ne zaman? TRT 1 ve TRT Spor yayın akışı 6 Temmuz! TRT 1 canlı izle! TRT Spor canlı izleme linki! TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇI CANLI YAYIN | TRT canlı izleme linki! TRT 1 VE TRT Spor şifre, frekans bilgisi nedir? MİLLİ MAÇ TRT 1 CANLI İZLE! Türkiye-Hollanda maçı canlı izleme linki! Euro 2024 Türkiye-Hollanda maçı şifresiz mi? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 6 Temmuz günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? HOLLANDA-TÜRKİYE MAÇINDA KİMLER CEZALI? EURO 2024 Milli maçta kimler oynuyor? Türkiye-Hollanda muhtemel 11'ler! Merih Demiral neden yok, sakatlandı mı? Hollanda-Türkiye maçında Demiral neden kadroda yok, cezalı mı? Hollanda-Türkiye maçı muhtemel ilk 11'ler! Hollanda-Türkiye maçının ilk 11'i belli oldu mu? Admira Wacker-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Admira Wacker-Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Hollanda-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hollanda-Türkiye maçı şifresiz mi? ChatGPT çöktü mü? OPENAI ChatGPT ne zaman açılacak? ChatGPT neden açılmıyor 6 Temmuz 2024? KYK yazın yatıyor mu? KYK bursu yaz tatilinde veriliyor mu? Altın gol ne zaman kalktı? 6 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
İşin içinde yasak aşk var! Ailelerinin evliliklerine onay vermediği inşaat mühendisi ve sevgilisi canına kıydı

İşin içinde yasak aşk var! Ailelerinin evliliklerine onay vermediği inşaat mühendisi ve sevgilisi canına kıydı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title