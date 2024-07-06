Siirt'te çıkan yangınlar kontrol altına alındı
Siirt'in Baykan ilçesinde çıkan örtü yangını ve Eruh ilçesine bağlı Yanıkses köyü ile Pervari ilçesine bağlı Erkent köyü arasındaki yangınlar ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangınlarda toplamda 15 dönüm alan zarar gördü.
YANGINLAR SÖNDÜRÜLDÜ
Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında saat 14.30 sıralarında çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 15 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi.
Eruh ilçesine bağlı Yanıkses köyü ile Pervari ilçesine bağlı Erkent köyü arasındaki bölgede öğle saatlerinde çıkan örtü yangını da yaklaşık 4 saatlik müdahaleyle söndürüldü.
Ekiplerin soğutma çalışması devam ederken, bölgede hasar tespit ve yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Akif ÖZALP/SİİRT,