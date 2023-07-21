Siirt'te çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
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Siirt'in Tillo ilçesine bağlı İkizbağlar köyünde yol kenarındaki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle fıstık bahçelerine sıçramadan söndürüldü. Jandarma ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.
Siirt'in Tillo ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İlçeye bağlı İkizbağlar köyünde yol kenarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek fıstık bahçelerine doğru ilerledi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin zamanında müdahalesi ile alevler, fıstık bahçelerine sıçramadan söndürüldü.
Jandarma ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel