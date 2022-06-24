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Siirt'te çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

AA - Fecri Barlık - Güncel
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Siirt'te çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Siirt'in Pervari ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Siirt'in Pervari ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gökbudak köyünde yaşayan ve aralarında arazi anlaşmazlığı bulunduğu belirtilen güvenlik korucuları Düğüncüler köyü mevkisinde tartıştı.

Silahlı kavgaya dönüşen kavgada, 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Pervari Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların helikopterle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edileceği öğrenildi.

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, olayın ardından Pervari ilçesine gitti.

Hacıbektaşoğlu, olayla ilgili İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin ve diğer yetkililerden bilgi aldı.

Bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

AA / Fecri Barlık - Güncel

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