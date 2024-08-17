Siirt'te çıkan örtü yangını söndürüldü

SİİRT merkeze bağlı Gökçebağ beldesi kırsalında çıkan örtü yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 40 dönüm alan zarar gördü.

Gökçebağ beldesi kırsalında öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı. İhbarla bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğü, Gökçebağ İtfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında, 40 dönüm alan zarar gördü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.