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Siirt'te Çıkan Örtü Yangını 2 Saatte Kontrol Altına Alındı

Siirt'te Çıkan Örtü Yangını 2 Saatte Kontrol Altına Alındı
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Siirt'in Baykan ilçesinde çıkan örtü yangını, 15 dönüm alanın zarar görmesine neden oldu. Yangın, ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü ve çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

SİİRT'in Baykan ilçesinde çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle 2 saatte söndürüldü. Yangında 15 dönüm alan zarar gördü.

Baykan ilçesine bağlı Yarımca köyü kırsalında, 13.00 sıralarında örtü yangını çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Siirt Orman İşletme Müdürlüğü, Baykan Orman İşletme Şefliği ekipleri ve Baykan itfaiyesi sevk edildi. Yangın, ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 15 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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