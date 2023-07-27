Siirt'te çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı

Siirt'te iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla, 1 kişi de darp sonucu yaralandı. Kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olayın ardından polis soruşturma başlattı.

SİİRT'te iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla, 1 kişi de darp sonucu yaralandı. Kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, öğleden sonra Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada K.A. ve A.K. bıçakla, ismi öğrenilemeyen kişi ise darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Cep telefonu kamerasıyla kayda alınan kavgayla ilgili polis soruşturma başlattı. (DHA)