Siirt'te çıkan arazi yangını söndürüldü

Siirt'te çıkan arazi yangını ekipler tarafından söndürüldü.

Merkeze bağlı Yağmurtepe köyü Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.