Üye Girişi
Haberler
Siirt'te çıkan anız yangını ekiplerin müdahalesi sonucu bahçelere sıçramadan söndürüldü

Siirt'te çıkan anız yangını ekiplerin müdahalesi sonucu bahçelere sıçramadan söndürüldü

Güncel Haberler

Siirt'te merkez Kooperatif Mahallesi çevre yolu mevkisinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu bahçelere sıçramadan söndürüldü. Yangın, yaklaşık 130 dönümde etkili oldu.

Siirt'te çıkan anız yangını ekiplerin müdahalesi sonucu bahçelere sıçramadan söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Kooperatif Mahallesi çevre yolu mevkisinde hasat edilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin çabası sonucu bahçelere sıçramadan söndürüldü.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Yaklaşık 130 dönümde etkili olan yangın, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel

İtfaiye Siirt Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title