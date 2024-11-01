Üye Girişi
Haberler

Siirt'te Çiftçilere Yeni Tarım Düzenlemeleri Tanıtıldı

Siirt'te Çiftçilere Yeni Tarım Düzenlemeleri Tanıtıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'te, Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, çiftçilere yeni tarım düzenlemeleri ve destekleme modelleri hakkında bilgi verdi. Üreticilerin destekten daha fazla faydalanabilmesi için bilgilendirme çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtildi.

Siirt'te çiftçilere yeni tarım düzenlemesi ve destekleme modelleri ile ilgili bilgi verildi.

Merkeze bağlı Zorkaya köyünde çiftçilerle bir araya gelen Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, tarımsal üretim planlaması ve yeni destekleme modeli ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Demirhan, "tarım sahada" sloganıyla merkez ve 6 ilçe ile her ilçenin 3 köyünde bir araya geldikleri üreticilere destekleme modelleriyle ilgili bilgiler verdiklerini söyledi.

Yeni destekleme modeli ile ürün desteklemelerinin sadeleştiğini anlatan Demirhan, "Siirt'te üreticilerimizin tüm tarımsal desteklemelerden yeterince faydalanabilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığının tüm tarım teşkilatı olarak alanda bilgilendirme çalışmalarını aralıksız yürütmekteyiz." dedi.

Bitkisel üretim yapan ÇKS'ye kayıtlı tüm üreticilerin destek alabileceğini dile getiren Demirhan, şunları kaydetti:

"Üretim planlaması kapsamındaki stratejik ürünlere ilave destek verilecek. Destek tutarları girdi maliyetlerindeki değişikliklere göre her yıl güncellenecek. Ayrıca hangi havzada hangi ürüne ne kadar destek verileceğini önceden öğrenecek olan çiftçilerimiz bu karar doğrultusunda planlı üretime yönlenecek ve plansız üretimin getirdiği birtakım olumsuzlukların da önüne geçilecektir. Tarımsal üretim ve gıda arz güvencesinde sürdürülebilirliğin sağlanması, üretim planlamasına katkıda bulunması, verim ve kalitenin arttırılması amaçları doğrultusunda 3 yıllık bitkisel üretim planlaması yapılmıştır."

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Nurettin Gül ise hayvancılık alanındaki yeni destekleme modelleri hakkında üreticileri bilgilendirdi.

Ziraat mühendisi Serdar Dündar da bitkisel alandaki yeni destekleme modelleri ve tarımsal üretim planlaması hakkında üreticilere bilgiler verdi.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan savcısıyla ilgili iddiaları yalanladı

Adalet Bakanı Yenidoğan savcısıyla ilgili iddiaları yalanladı

 Tekirdağ'da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar! Videoyu anne paylaşmış

9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar! Videoyu anne paylaşmış

 5. kattan düşerek can veren Tuğba'nın ölümünde korkunç şüphe! Profesör koca tutuklandı

5. kattan düşerek can veren Tuğba'nın ölümünde korkunç şüphe
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani'yi kabul etti

Irak'tan kritik misafir! Bölgeyi kalkındıracak projeyi masaya yatırdılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana ASKİ su kesintisi! 2-3 Kasım Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 2-3 Kasım Çankaya, Keçiören, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Bein Sports CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Cuma hangi diziler var? 1 Kasım Cuma TV'de bu akşamki diziler Gaziantep Göztepe CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Gaziantep Göztepe maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip 2-3 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 2-3 Kasım Buca, Karabağlar, Bornova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Yavuz Engin görevden alındı mı? Yenidoğan Çetesi savcısı görevden alındı mı? BUSKİ Bursa su kesintisi! 2-3 Kasım Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Muratpaşa, Alanya 2-3 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Emeklilik yaşı değişti mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.