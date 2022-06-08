Siirt'te çiftçilere anız uyarısı yapıldı - Haberler

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Siirt'te çiftçilere anız uyarısı yapıldı

AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Siirt'te çiftçilere anız uyarısı yapıldı

Siirt Belediyesi anız yangınlarına karşı çiftçilere uyarıda bulundu.

Siirt Belediyesi anız yangınlarına karşı çiftçilere uyarıda bulundu.

Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yapılan açıklamada, anız yakmaların toprak yüzeyinde bitkileri besleyen temel besin kaynağının yok olmasına neden olduğu bildirildi.

Anız yakanların tespit edilmesi durumunda Kabahatler Kanunu'na göre cezai işlem uygulanacağı aktarılan açıklamada, şunlar yer aldı:

"Çiftçilerimiz yasak olmasına rağmen anız yakmayı bir alışkanlık haline getirmişler. Son zamanlarda yangınlarda büyük artışlar görülüyor. Anız yakmalar, hem toprakta yaşayan canlılarının beslenme ortamlarını yok ediyor hem de çevreye büyük zararlar veriyor. Bunun yanı sıra bazı anız yangınları çevredeki bağ bahçelere ve hatta köylere bile sıçrayabilmekte ve telafisi daha zor, daha büyük zararlara yol açabilmektedir. Üzücü olaylarla karşılaşmamak için başta çiftçilerimiz olmak üzere bütün vatandaşların bu konuda duyarlı olmaları gerekmektedir."

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

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