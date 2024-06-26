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Siirt'te çiftçiler, 40 dereceyi bulan sıcaklara rağmen bahçelerde aşılama çalışması yapıyor

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Siirt'te çiftçiler, Tarım Orman Bakanlığı'nın projesi kapsamında temin edilen Siirt fıstığı aşı kalemleriyle bahçelerde aşılama çalışması yapıyor. Sıcaklara rağmen çalışmaların devam ettiği belirtilirken, aşılamanın ürün verimini önemli ölçüde etkileyeceği vurgulanıyor.

Siirt'te çiftçiler, 40 dereceyi bulan hava sıcaklarına rağmen bahçelerde aşılama çalışması yapıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde, Tarım Orman Bakanlığının "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında yüzde 75'i hibe, yüzde 25'i üretici katkısıyla temin edilen Siirt fıstığı aşı kalemleri, aşı ustalarının elleriyle bahçelerde aşılama çalışması yapılıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Fıstıkçılık Birimi saha ekibi sorumlusu Ziraat Mühendisi Abdulhamit Kireç, AA muhabirine, fıstık üretimine yönelik merkez ve köylerdeki bahçeleri gezerek, çiftçilere aşılamanın doğru zaman ve tekniklerle öğretildiğini söyledi.

Sıcaklara rağmen çalışmaların devam ettiğini belirten Kireç, "2018'de oluşturulan Fıstıkçılık Birimi'nde görevli ziraat mühendisleriyle sürekli bahçeleri gezerek üreticilere tekniğine uygun yöntemleri anlatıyoruz. İlkbahardan başlayarak, doğru gübre kullanımından tutun, aşılama, budama, hastalık ve zararlılarla mücadele konusunda hizmet veriyoruz." dedi.

Aşılamanın ürün verimini önemli ölçüde etkileyeceğini dile getiren Kireç, şunları kaydetti:

"İlimizde 400 bin dekar alanda üretimi yapılan Siirt fıstığında her yıl hasat döneminde elde edilen ürünün yüzde 30 ile 40'ı boş tanelerden oluşmakta olup, yaşanan bu ürün kaybından dolayı üreticilerimizin emek, masraf ve gayretlerinin önemli bir kısmı heba olmaktadır. Bu kapsamda ilimiz fıstık bahçelerinde bilimsel çalışmalar ışığında yapmış olduğumuz saha çalışmaları neticesinde bu sorunun temel kaynağının yetersiz ve Siirt fıstığına uygun olmayan erkek çeşitlerin yaygın olmasının neden olduğu anlaşılmıştır. Bu gerekçelerden dolayı üretimde verimin artırılarak boş tane sorununun çözümü için il müdürlüğümüzce yürütülmekte olan projelerle son 3 yıldır Siirt fıstığı tozlayıcısı olan atlı tozlayıcı erkeği aşı kalemleri Gaziantep Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden temin edilerek üreticilerimize, fıstık bahçelerinde aşı ustalarımızın elleri ile aşılamalarının yapılması sağlanmaktadır."

40 bin dekardan 400 bin dekar fıstık üretimi

Siirt'te 2002'de 40 bin dekarda yapılan fıstık üretiminin 2024'te 400 bin dekara artırıldığını dile getiren Kireç, ürünün kalitesinin artırılması için çiftçileri verilen desteklerin devam edeceğini belirtti.

Siirt fıstık üreticisi ve aşı ustası Hüseyin Gül ise sıcaklıklara rağmen çiftçilerle bahçelerde aşılama yaptıklarını ifade etti.

Kentte uzun yıllardır fıstık ağaçlarında aşı yaptığını belirten Gül, "Fıstık aşılama verim için çok önemlidir. Genellikle ilimizde bazı çiftçiler babadan gördüğü teknikle aşı yapıyor. Oysa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün seminer ve eğitim çalışmalarıyla doğru teknikleri öğrendik. Siirt'in yanı sıra Diyarbakır, Mardin, Batman, Hakkari ve Şırnak'a kadar gidip oradaki bahçelerde aşı yapıyoruz, aşı ustaları gönderiyoruz. Ancak son zamanlarda artan sıcaklardan dolayı aşı ustası bulmaktan sorun yaşanıyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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