Siirt'te çayda kaybolan gencin bulunması için çalışma başlatıldı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde serinlemek için girdiği çayda kaybolan genç için jandarma, 112 Acil, AFAD ve UMKE ekipleri çalışma başlattı. Vatandaşlar da arama çalışmalarına destek veriyor.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde serinlemek için girdiği çayda kaybolan gencin bulunması için çalışma başlatıldı.

Gözpınar köyünde yaşayan ve arkadaşlarıyla serinlemek için Ekinli köyü mevkisindeki Garzan Çayı'na giren V.U. (18), bir süre sonra gözden kayboldu.

Arkadaşları ve çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin V.U'ya ulaşmak için başlattığı çalışmalara vatandaşlar da destek veriyor.