Siirt'te çaya düşen Veysi, kayboldu (2)
Güncel Haberler
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDISiirt'in Kurtalan ilçesinde dengesini kaybedip, çaya düşen ve ekiplerin arama çalışması başlattığı Veysi Ulukan'ın (19) cansız bedenine; kaybolduğu yerin yakınında ulaşıldı.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Siirt'in Kurtalan ilçesinde dengesini kaybedip, çaya düşen ve ekiplerin arama çalışması başlattığı Veysi Ulukan'ın (19) cansız bedenine; kaybolduğu yerin yakınında ulaşıldı. Sudan çıkarılan Ulukan'ın cenazesi sağlık ekiplerine teslim edilerek otopsi için morga götürüldü.
Akif ÖZALP/ SİİRT,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Akif Özalp - Güncel