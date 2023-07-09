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Siirt'te çaya düşen Veysi, kayboldu (2)

Siirt'te çaya düşen Veysi, kayboldu (2)

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CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDISiirt'in Kurtalan ilçesinde dengesini kaybedip, çaya düşen ve ekiplerin arama çalışması başlattığı Veysi Ulukan'ın (19) cansız bedenine; kaybolduğu yerin yakınında ulaşıldı.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Siirt'in Kurtalan ilçesinde dengesini kaybedip, çaya düşen ve ekiplerin arama çalışması başlattığı Veysi Ulukan'ın (19) cansız bedenine; kaybolduğu yerin yakınında ulaşıldı. Sudan çıkarılan Ulukan'ın cenazesi sağlık ekiplerine teslim edilerek otopsi için morga götürüldü.

Akif ÖZALP/ SİİRT,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Akif Özalp - Güncel

Kurtalan Siirt Güncel Haberler

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