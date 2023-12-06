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Siirt'te Çay Ocağında Yaşanan Hırsızlık Güvenlik Kamerasına Yansıdı

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Siirt'te bir çay ocağında 5 gün arayla iki kez yaşanan hırsızlık güvenlik kamerasınca kaydedildi. Hırsızlar, para ve çay çalarak kaçtı. Polis ekipleri zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Siirt'te bir çay ocağında 5 gün arayla iki kez yaşanan hırsızlık güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bahçelievler Mahallesi Turan Beyazıt Caddesi'nde faaliyet gösteren çay ocağına 28 Kasım'da giren hırsızlar bir miktar para ve 15 kilogram çay alıp, kaçtı.

Aynı hırsızlar 3 Aralık'ta da çay ocağına girerek, bazı malzemeleri çalıp, bölgeden uzaklaştı.

O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Çay ocağının sahibi Abdulvehap Toprak, AA muhabirine, iki kez yaşanan hırsızlığın ardından iş yerine kamera taktırdığını belirtti.

Konuyu emniyete bildirdiklerini ifade eden Toprak, "Sabah geldiğimizde camların açık olduğunu ve bir miktar para ile çay çalındığını gördük. Çevredeki bir kameradan tespit ettik. 'Artık hırsızlık olmaz.' dedik. İkinci defa iş yerimize girdiler. Bozuk para almışlar. Çalınan çay benim 2 aylık ihtiyacımı karşılıyordu." dedi.

Polis ekiplerince zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Siirt Çay Güvenlik Güvenlik Kamerası Hırsızlık Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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