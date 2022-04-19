Siirt'te camilerde mukabele geleneği huzur veriyor

SİİRT (AA) - Siirt'te camilerinde, ramazanda mukabele geleneği devam ettiriliyor.

Kentte vatandaşlar, 1129 yılında Selçuklular tarafından inşa edilen Ulu Cami başta olmak üzere merkez Abdulhakim Sancak, Halid Bin Velid, Yeni ve Ensar Camilerinde yapılan mukabeleye yoğun katılım gösteriyor.

Öğle namazından sonra başlayan mukabeleyi takip eden vatandaşlar, hafızların Kur'an-ı Kerim tilavetini dinliyor.

Ulu Cami imamı Nezir Obut, mukabele geleneğinin asırlardır Anadolu coğrafyasında sürdürüldüğünü söyledi.

Tarihi Ulu Cami'deki mukabeleye yediden yetmişe herkesin ilgi gösterdiğini dile getiren Obut, hafızların güzel sedalarıyla Kur'an'ın ezbere okunduğu mukabelenin ramazan ayı boyunca devam edeceğini aktardı.

Halid Bin Velid Cami imamı Musa Doğrusever, "Bugüne kadar tüm camilerde farklı vakitlerde okutulmaktadır. Mukabele, hafız olan kişinin ya da Kur'an'a bakarak okuyan kişinin dinleyicilerin de onu takip etmesi ve bir hatim ile sonlandırılmasına denir." dedi.

Vatandaşlardan Zeynel Abidin Demir, ramazanda Kur'an-ı Kerim ile huzur bulduklarını anlattı.

Siirt'te mukabele geleneğinin çok güzel sürdüğünü dile getiren Demir, "Hafız olan kişi sesli okur cemaat onu takip eder. Ramazanda okumak daha sevaptır. Kur'an-ı Kerim'i okuyup hayatımızda tatbik etmemiz gerekir." diye konuştu.

Tacettin Dayanan, her yıl ramazan ayında bir cüz okuyarak ay sonunda hatim indirmenin heyecanını yaşadıklarını belirtti.