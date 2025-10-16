Siirt'te Camii Kubbesine Çıkarak Güvercinleri Besledi

SİİRT'te bir kişi, yaklaşık 20 metre yükseklikteki Fethi Serin Camii'nin kubbesine çıkıp güvercinleri besledi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Fethi Serin Camii'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kişi, güvercinlere yem vermek için caminin kubbesine çıktı. Bir süre sonra çok sayıda güvercin kubbeye kondu. O anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Haber ve Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT