Siirt'te camide namaz kılan çocuk ve gençlere ödül

Siirt'te sabah ve yatsı namazını camide kılan çocuk ve gençler ödüllendirildi.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Merkez Hayat Sitesi Mescidinde din görevlisi Muhammed Tahir Tren öncülüğünde çocuk ve gençlere yönelik 3 ay boyunca sabah ve yatsı namazının camide kılınmasını teşvik amacıyla yarışma düzenlendi.

Yarışmanın birincisine tablet, ikinci ve üçüncüsüne ise bisiklet hediye edildi.