Siirt'te camide namaz kılan çocuk ve gençlere ödül
Siirt'te Merkez Hayat Sitesi Mescidinde düzenlenen yarışmada sabah ve yatsı namazını camide kılan çocuk ve gençler ödüllendirildi. Birinciye tablet, ikinci ve üçüncüye bisiklet hediye edildi.
Siirt'te sabah ve yatsı namazını camide kılan çocuk ve gençler ödüllendirildi.
İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Merkez Hayat Sitesi Mescidinde din görevlisi Muhammed Tahir Tren öncülüğünde çocuk ve gençlere yönelik 3 ay boyunca sabah ve yatsı namazının camide kılınmasını teşvik amacıyla yarışma düzenlendi.
Yarışmanın birincisine tablet, ikinci ve üçüncüsüne ise bisiklet hediye edildi.