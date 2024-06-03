Siirt'te Cadde Ortasında 1,5 Metre Uzunluğunda Yılan Görüntülendi
Siirt'te bir vatandaş, cep telefonu kamerasıyla cadde ortasında yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılanı görüntüledi. Yılan, bir süre dolaştıktan sonra molozların altına girerek kayboldu.
SİİRT'te cadde ortasında yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılan, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Merkez Yeni Mahalle Cengiz Topel Caddesi 1512'nci Sokakta yaşayan Abdullah Apuhan, evinin önünde yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılanı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Yılan, bir süre caddede dolaştıktan sonra molozların altına girerek gözden kayboldu.
Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,