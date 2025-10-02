Haberler

Siirt'te Botan Çayı'nda Toplu Balık Ölümleri İnceleniyor

Siirt'te Botan Çayı'nda Toplu Balık Ölümleri İnceleniyor
Güncelleme:
Siirt'in Botan Çayı'nda son bir haftada gerçekleşen toplu balık ölümleri nedeniyle Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Kötü koku yayan olayla ilgili numuneler alındı.

SİİRT'te, Botan Çayı'nda son bir haftada görülen toplu balık ölümleri nedeniyle Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Botan Vadisi Milli Parkı sınırlarında, Veysel Eroğlu Ilısu Baraj Gölü Havzası'nda yer alan Botan Çayı'nda son bir haftada çok sayıda balık öldü. Çevreye kötü koku yayılırken, ihbarlar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, balıklardan ve sudan numune alarak inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
