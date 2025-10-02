Siirt'te Botan Çayı'nda Toplu Balık Ölümleri İnceleniyor

SİİRT'te, Botan Çayı'nda son bir haftada görülen toplu balık ölümleri nedeniyle Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Botan Vadisi Milli Parkı sınırlarında, Veysel Eroğlu Ilısu Baraj Gölü Havzası'nda yer alan Botan Çayı'nda son bir haftada çok sayıda balık öldü. Çevreye kötü koku yayılırken, ihbarlar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, balıklardan ve sudan numune alarak inceleme başlattı.