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Siirt'te Bodrum Katında Yangın Çıktı

Siirt'te Bodrum Katında Yangın Çıktı
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Siirt'in Merkez Akyamaç köyünde, 2 katlı bir evin bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenmedi.

Siirt'te bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Akyamaç köyünde 2 katlı evin bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, bodrumdaki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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