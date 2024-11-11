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Siirt'te Bisikletli Çocuğa Motosiklet Çarptı: Ağır Yaralı

Siirt'te Bisikletli Çocuğa Motosiklet Çarptı: Ağır Yaralı
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Siirt'te, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 11 yaşındaki Muhammed Ö. motosikletin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı.

SİİRT'te, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı Muhammed Ö. (11) ağır yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen motosiklet, yolun karşısına bisikletiyle geçmeyen çalışan Muhammed Ö.'ye çarptı. Yola savrulan Muhammed, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Muhammed Ö., ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Muhammed'in sağlık durumunun ağır olduğu belirtilirken, kurye olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü ise ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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