Siirt'te Bisiklet Kazası: 2 Çocuk Yaralandı
Siirt'te 12 yaşındaki M.İ.'nin kullandığı bisiklet, yokuştan inerken devrildi. Kazada M.İ. ve yanında bulunan 10 yaşındaki I.İ. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Siirt'te bisikletin devrilmesi sonucu 2 çocuk yaralandı.
M.İ'nin (12) kullandığı bisiklet, Çal Mahallesi 234. Sokak'ta yokuştan inerken devrildi.
Kazada, sürücü ve bisikletteki İ.İ (10) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Çocuklar ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Recep Çelik - Güncel