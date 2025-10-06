Haberler

Siirt'te Bisiklet Kazası: 2 Çocuk Yaralandı

Güncelleme:
Siirt'te 12 yaşındaki M.İ.'nin kullandığı bisiklet, yokuştan inerken devrildi. Kazada M.İ. ve yanında bulunan 10 yaşındaki I.İ. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Çocuklar ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Recep Çelik - Güncel
