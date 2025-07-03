Siirt'te Bisiklet Kazası: 2 Çocuk Yaralandı

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Siirt'te bir sitenin duvarına çarpan bisikletten savrularak bahçeye düşen iki çocuk yaralandı. Kaza, güvenlik kameralarına yansıdı ve çocuklar hastaneye kaldırıldı.

SİİRT'te site duvarına çarpan bisikletten savrularak bahçeye düşen 2 çocuk yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, 1 Temmuz'da akşam saatlerinde merkez Yeni Mahalle'de meydana geldi. A.Y.İ. ile N.M.S.'nin bindiği bisiklet, yokuşta kontrolden çıkarak bir sitenin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 çocuk yaklaşık 2 metreden bahçeye uçtu. Çocuklardan biri bina duvarına çarptıktan sonra zemine düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan çocuklar, hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber ve Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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