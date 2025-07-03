Siirt'te Bireysel Sulama Sistemleri için Hibe Sözleşmeleri İmzalandı

Siirt'te Bireysel Sulama Sistemleri için Hibe Sözleşmeleri İmzalandı
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Siirt'te 'Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Programı' kapsamında 16 yatırımcıyla hibe sözleşmesi imzalandı. Toplamda 1152 dekar alanda basınçlı sulama sistemi kurulacak ve yatırımlara 4 milyon 330 bin lira hibe ödemesi yapılacak.

Siirt'te "Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Programı" kapsamında destek almaya hak kazanan 16 yatırımcıyla hibe sözleşmesi imzalandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kurumda düzenlenen töreninde İl Tarım ve Orman Müdür Mustafa Şanverdi ile yatırımcılar arasında hibe sözleşmeleri imzalandı.

Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Programı çerçevesinde Kurtalan ilçesinde 6 güneş enerjili damlama sulama sistemi, 4 damla sulama sistemi, 3 yağmurlama sulama sistemi, Eruh ilçesinde 3 güneş enerjili damlama sulama sistemi olmak üzere toplam 16 yatırımcı destek almaya hak kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şanverdi, modern sulama sistemlerinin tarımsal üretimdeki önemine değindi.

Su kaynaklarımızın verimli kullanılmasının sürdürülebilir tarımın temelini oluşturduğunu belirten Şanverdi, şunları kaydetti:

"Özellikle iklim değişikliği ve kuraklık gibi riskler karşısında modern ve basınçlı sulama sistemleri artık bir tercih değil zorunluluk haline gelmiştir. Bu desteklerle hem üreticilerimizin girdi maliyetlerini azaltmayı hem de birim alandan daha fazla ürün alınmasını sağlamayı hedefliyoruz. Güneş enerjili sistemler ile enerji maliyetlerini düşürürken, damlama ve yağmurlama sistemleriyle de suyun her damlasını ekonomik şekilde kullanıyoruz. Bu yatırımlar, sadece bugünü değil tarımın geleceğini de güvence altına alacaktır. Sulama yatırımlarını artırarak verimli, sürdürülebilir ve çevre dostu bir üretim modelini bölgemizde yaygınlaştırmak en büyük hedefimizdir."

Desteklenen projeler ile toplamda 1152 dekar alanda basınçlı sulama sistemi kurulacak. Yatırımcılara yapılacak toplam hibe ödemesi 4 milyon 330 bin lira olacak.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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