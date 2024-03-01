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Siirt'te 'Bir Zamanlar Siirt' Fotoğraf Sergisi Açıldı

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Siirt'te Valilik himayesinde düzenlenen 'Bir Zamanlar Siirt' Fotoğraf Sergisi açıldı. Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, sergiyi gezerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Siirt'te "Bir Zamanlar Siirt" Fotoğraf Sergisi açıldı.

Valilik himayesinde Siirt Belediyesi ve Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinliğe katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, sergiyi gezdi.

Sergideki fotoğrafları inceleyen Kızılkaya, emeği geçenlere teşekkür etti.

Siirt'in hoşgörünün ve sevginin barışla yoğrulduğu, içinde farklı dillerin konuşulduğu kardeşlik şehri olduğunu belirten Kızılkaya, "Eşsiz doğal güzellikleri ile birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış Siirt, köklü geçmişi, zengin tarihsel birikimi, doğal güzellikleri ve inanç turizmiyle çok zengin bir medeniyet dokusuna sahiptir. Bugün bu zengin dokuya fotoğraflarla hep birlikte tanıklık ettik." dedi.???????

Açılışa, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşların temsilcileri, vatandaşlar ve fotoğraf tutkunları katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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