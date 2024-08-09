Siirt'te bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Siirt'te Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda iş yerinde hasar meydana geldi.
Siirt'te bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bahçelievler Mahallesi'nde Bahattin A'ya ait iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.???????