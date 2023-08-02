Siirt'te Bahçelievler Mahallesi'nde bir evin merdiven altında depo olarak kullanılan bölmesinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek bodrum katını alevlere teslim etti. İtfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına başladı ve yangın kontrol altına alındı.

Siirt'te bir evin merdiven altında depo olarak kullanılan bölmesinde yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre yangın, Bahçelievler Mahallesi'nde bir evin merdiven altında depo olarak kullanılan bölmesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sonucu bodrum katı alevlere teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekip sevk edildi. İtfaiye ekipleri evde çıkan yangını söndürme çalışması başlattı. Soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen kontrol altına alındı. - SİİRT