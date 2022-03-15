Siirt'te bir araçta 2 kilo 570 gram metamfetamin ele geçirildi - Haberler

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Siirt'te bir araçta 2 kilo 570 gram metamfetamin ele geçirildi

AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Siirt'te bir araçta 2 kilo 570 gram metamfetamin ele geçirildi

Siirt'in Baykan ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 kilo 570 gram metamfetamin ele geçirildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Siirt'in Baykan ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 kilo 570 gram metamfetamin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Baykan'da bir araçta yapılan aramada, 2 kilo 570 gram metamfetamin ele geçirildi, Ş.Ü. gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

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