Siirt'te Bıçaklı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

SİİRT'te tartıştığı kişi tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden 7 defa bıçaklanan Sait G., yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Güres Caddesi'nde meydana geldi. Sait G. ile caddede karşılaştığı ismi öğrenilemeyen kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kavgaya dönüşünce şüpheli, yanındaki bıçakla Sait G.'ye saldırdı. Sait G., aldığı 7 bıçak darbesiyle yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sait G., sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.