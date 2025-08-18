Siirt'te Bıçaklı Saldırı: 7 Kez Bıçaklanan Sait G. Hastaneye Kaldırıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'te bir tartışma sonrası Sait G. adlı kişi, karşısındaki tarafından 7 defa bıçaklandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan Sait G.'nin durumu ciddiyetini koruyor. Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

SİİRT'te tartıştığı kişi tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden 7 defa bıçaklanan Sait G., yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Güres Caddesi'nde meydana geldi. Sait G. ile caddede karşılaştığı ismi öğrenilemeyen kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kavgaya dönüşünce şüpheli, yanındaki bıçakla Sait G.'ye saldırdı. Sait G., aldığı 7 bıçak darbesiyle yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sait G., sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ümraniye'de eşini sokak ortasında satırla öldüren şüpheli yakalandı

Eşini satırla öldüren şüpheli yakalandı! Bakın cinayeti neden işlemiş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin en yoksul ve en zengin ilçeleri belli oldu

Türkiye'nin en yoksul ve en zengin ilçeleri belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.