Siirt'te Bedensel Engelliye Tekerlekli Sandalye Desteği

Siirt'te AK Parti İl Kadın Kollarının girişimiyle 27 yaşındaki bedensel engelli Hakim Kaya'ya merdiven çıkabilen tekerlekli sandalye desteği sağlandı.

AK Parti Siirt İl Başkanı Bahri Caner Özturan, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Betül Tuğba Mavi'nin katılımıyla Siirt Öğretmenevi bahçesinde engelli gence sandalye desteğinde bulunuldu.

Özturan, tekerlekli sandalye desteğinde bulunan hayırsever iş insanı Samet Ormancı'yı telefonla arayarak teşekkür etti.

Abisi Hakim Kaya için tekerlekli sandalyeyi teslim alan bedensel engelli Alican Kaya, emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

Tam donanımlı ve merdivenden kolaylıkla inip çıkabilme özelliği olan sandalyeye abisinin daha çok ihtiyacı olduğunu belirten Kaya, "26 yaşındayım. Öncelikle buna vesile olan herkese teşekkür ediyorum. Bunu abim kullanacak. Bu çok güzel bir duygu ve gerçekten o kadar heyecanlıyım ki anlatamıyorum." ifadelerini kullandı.