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Siirt'te baraj havzasında yük ve yolcu teknelerinde denetim yapıldı

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Siirt'te, Valilik koordinasyonunda yapılan denetimde, baraj havzasında faaliyet gösteren yük ve yolcu taşıma gemilerinin güvenliği ve çevresel standartlara uygunluğu kontrol edildi.

Siirt'te baraj havzasında yük ve yolcu teknelerinde denetim yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Timi ile Batman Hasankeyf Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı havzasında denetim yaptı.

Ekipler, merkeze bağlı Göçebağ beldesi Zorkaya köyü yakınlarındaki havzada faaliyet gösteren yük ve yolcu taşıma gemilerinin güvenliği ve çevresel standartlara uygunluğunu kontrol etti.

Gemilerin taşıma kapasiteleri, güvenlik donanımları, personel yeterlilikleri ve çevreye olan etkilerini detaylı bir şekilde inceleyen ekipler, göl üzerinde seyir halinde olan teknelerin yolcu güvenliği açısından belirlenen kurallara uyup uymadıklarını denetledi.

Kaynak: AA / Güncel

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