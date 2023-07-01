Siirt'te balkona atılan torpil patladı: 13 yaşındaki çocuk yaralandı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde balkona atılan torpilin patlaması sonucu 13 yaşındaki Yasin İnaç yaralandı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı ve tedavisinin ardından taburcu edildi. Anne Nurten İnaç, denetimlerin artırılmasını ve bu tür patlayıcıların yasaklanmasını istedi. Polis, olayı gerçekleştirenleri yakalamak için çalışma başlattı.

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde uyuduğu sırada balkona atılan torpilin patlamasıyla Yasin İnaç (13), kolundan ve sırtından yaralandı. Sağlık personeli olan annesi Nurten İnaç'ın ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Yasin İnaç, tedavisinin ardından taburcu edildi. Anne Nurten İnaç, "Denetimlerin artırılmasını ve bu tür patlayıcıların yasaklanmasını istiyoruz" dedi. Polis, balkona torpil atanların yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, 29 Haziran'da saat 23.00 sıralarında Kurtalan ilçesi Yenidoğan Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce, İnaç ailesinin oturduğu binanın 1'inci katındaki balkona torpil atıldı. Patlayan torpil, balkonda uyuyan Yasin İnaç'ın vücuduna isabet etti. Yasin'e ilk müdahaleyi sesi duyup balkona koşan sağlık personeli olan annesi Nurten İnaç yaptı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yanan tişörtünde delik oluşan, kolundan ve sırtından yaralanan Yasin, müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Yasin, tedavisinin ardından taburcu edilirken, polis balkona torpil atanların yakalanması için çalışma başlattı.