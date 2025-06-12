Siirt'te Baklava Hırsızlığı: 12 Tepsi Baklava Çalındı

Siirt'te 12 tepsi baklava çaldığı gerekçesiyle 1 şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa'dan şehirlerarası otobüsle getirdiği tepsiler içerisindeki baklavaları Cumhuriyet Meydanı'na bırakan ve taksi çağırmaya giden T.D., döndüğünde baklavalardan bir kısmını yerinde bulmaması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu.

Bunun üzerine harekete geçen polis, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından baklavaları çalan şüphelinin İ.S. olduğunu tespit etti.

Ekiplerin takibi sonucu zanlı yakalandı, çalınan 12 tepsi baklava sahibine teslim edildi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu arada hırsızlık anı, KGYS kamerasınca görüntülendi. Görüntüde, zanlının meydandaki baklavaları kaldırıma taşıması ve ardından çağırdığı taksiye yükleyerek olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.