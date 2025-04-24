Siirt'te Bahçede Çapa Makinesine Ayağı Sıkışan Kişi Yaralandı
Siirt'in Pervari ilçesinde, Kilis köyünde bahçede çapa yapan bir kişi, ayağını çapa makinesine kaptırarak yaralandı. Olayın ardından 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırmak için bölgeye sevk edildi.
Siirt'in Pervari ilçesinde ayağı çapa makinesine sıkışan kişi yaralandı.
Kilis köyünde bahçede çapa yapan A.A. (58), ayağını çapa makinesine kaptırdı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.
Yaralanan A.A, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel