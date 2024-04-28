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Siirt'te bahçede çalışan kişi çapa makinesine kaptırarak ağır yaralandı

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Siirt'in Gökçebağ beldesinde bahçede çalışan bir kişi, ayağını çapa makinesine kaptırdı. Olay sonucunda ağır yaralanan kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Siirt'te bahçede çalıştığı sırada ayağını çapa makinesine kaptıran kişi ağır yaralandı.

Merkeze bağlı Gökçebağ beldesinde bahçede çapa makinesiyle çalışan M.E. (27), ayağını çapa makinesine kaptırdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ağır yaralanan M.E, sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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