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Siirt'te bağırsak tıkanıklığı şikayeti bulunan çocuk İstanbul'a ambulans uçakla nakledildi

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Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde karaciğer nakli sonrası bağırsak tıkanıklığı gelişen 17 yaşındaki çocuğun tedavisi için İstanbul'a sevk edildi. Hasta, ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi.

Siirt'te bağırsak tıkanıklığı şikayeti bulunan 17 yaşındaki çocuk, ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde karaciğer nakli sonrası bağırsak tıkanıklığı gelişen Z.D'nin tedavisinin devamı için İstanbul'a sevkine karar verildi.

Bunun üzerine Z.D, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Havalimanı'na götürüldü.

Hasta, Sağlık Bakanlığınca kente gönderilen ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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