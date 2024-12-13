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Siirt'te Bağcılık ve Organik Tarım İçin Büyük Destek

Siirt'te Bağcılık ve Organik Tarım İçin Büyük Destek
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Siirt'te 192 üreticiye üzüm sıkma makinesi ve arıcılık malzemesi verildi. Valilik ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın desteğiyle tarımsal üretim artırılacak.

Siirt'te "Bağcılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi" ve "Organik Tarım Projesi" kapsamında 192 üreticiye üzüm sıkma makinesi ve arıcılık malzemesi verildi.

Valilik ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının 2 milyon 852 bin lira finansman desteğiyle 155 üreticiye yüzde 50 hibeyle üzüm sıkma ve makine ekipman, Tarım ve Orman Bakanlığının 500 bin lira desteğiyle 37 kişiye yüzde 100 hibeyle arıcılık makine ekipman ve gübre teslimi için Tarım Müzesi ve Eğitim Merkezi bahçesinde program düzenlendi.

Vali Kemal Kızılkaya, yaptığı konuşmada, desteklerin devam edeceğini belirtti.

Siirt'in Türkiye'nin önemli üzüm üretim merkezlerinden biri olma yolunda hızla ilerlediğini dile getiren Kızılkaya, şöyle konuştu:

"Tescilli Tillo heriresi üzüm çeşidimiz yılda 60 tona kadar üretilebilmektedir. Şirvan'ın Ormanbağ köyünde ise geleneksel yöntemlerle üretilen sinciri üzümü ve meşe külünden elde edilen iskambo pekmezi, yıllık 90 ton üretim kapasitesiyle asırlardır bu toprakların önemli bir değeridir. Tayfi üzüm yaprağı, üzüm kadar ekonomik değeri yüksek bir üründür. Şirvan Üreten Eller Kadın Kooperatifimiz yılda 200 ton salamura yaprak üretimiyle önemli bir ihtiyacı karşılamaktadır. İl genelinde 500 tonun üzerinde tayfi üzüm yaprağı üretim potansiyeline sahibiz."

Tüm üreticilerin ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflediklerini bildiren Kızılkaya, 3 yılda Siirt bağcılığının geliştirilmesi için yapılan projelere ayrılan toplam bütçenin 117 milyon liraya ulaştığını kaydetti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan da son dönemde verilen destekle üretimin arttığını belirtti.

Siirt'in ağırlıklı olarak tarım ve hayvancılık üzerine kurulu bir ekonomiye sahip olduğunu dile getiren Demirhan, ekonominin gelişiminin tarım faaliyetlerinin artmasıyla mümkün olduğunu söyledi.

Merkeze bağlı Meydandere köyünde çiftçilik yapan Cevher Bişkin ise proje kapsamında üzüm sıkma makinesi desteği aldığını belirterek, "Daha önce üzüm sıkma çok eziyetliydi. Verilen destekle artık rahatladık." dedi.

Programa, kurum yetkilileri ve üreticiler katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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