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Siirt'te Ayakkabı Tabanından Uyuşturucu Çıktı

Siirt Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bir kişinin ayakkabılarının tabanından uyuşturucu çıktı. Siirt İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yapılan arama sırasında bir şahsın ayakkabılarının taban kısmına gizlenmiş vaziyette 440,07 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili Y.A. ve S.G. isimli 2 şüpheli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.