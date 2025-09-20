Haberler

Siirt'te Avlanmaya Giden 65 Yaşındaki Kişi Ölü Bulundu

Siirt'te avlanmaya çıkan 65 yaşındaki Burhan G'den haber alamayan yakınları, jandarmaya başvurdu. Yapılan aramada Burhan G'nin cansız bedeni dağlık alanda bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Siirt'te avlanmaya gittikten sonra haber alınamayan 65 yaşındaki kişi, dağlık alanda ölü bulundu.

Merkeze bağlı Gökçebağ beldesinde yaşayan ve ava gitmek için evden ayrılan Burhan G'den haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce bölgede yapılan aramada, belde yakınlarındaki dağlık alanda Burhan G'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Burhan G'nin cenazesi, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel
