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Siirt'te Av Tüfeğiyle Oynayan Çocuk Hayatını Kaybetti

Siirt'te Av Tüfeğiyle Oynayan Çocuk Hayatını Kaybetti
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Siirt'in Pervari ilçesinde evde yalnızken av tüfeğiyle oyun oynayan 8 yaşındaki Tayyar Aygün, tüfeğin ateş alması sonucu yaralandı ve hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SİİRT'in Pervari ilçesinde oynadığı av tüfeğinin ateş almasıyla yaralanan Tayyar Aygün (8), hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Pervari ilçesine bağlı Çobanören köyünde meydana geldi. Tayyar Aygün, iddiaya göre evde yalnız olduğu sırada av tüfeğiyle oyun oynarken tetiğe dokundu. Ateş alan tüfekten çıkan saçmalar Tayyar'ın vücuduna isabet etti. Kısa süre sonra eve gelen yakınları, çocuklarını kanlar içerisinde hareketsiz görünce, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde, Tayyar'ın hayatını kaybettiği belirlendi ve cenazesi otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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