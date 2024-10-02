Siirt'te Asfalt Üretim Tesisi ile Köy Yollarında Standart Yükseltiliyor

SİİRT'te İl Özel İdaresi bünyesinde 110 bin metrekare alanda yapımı süren asfalt üretim tesisinde incelemelerde bulunan Vali Kemal Kızılkaya, "6-7 milyon liraya yapacağımız yolu önümüzdeki senelerde belki bunun üçte biri maliyetine kendi imkan ve kabiliyetimize yapabileceğiz. Köy yollarımızdaki standartların yükseltilmesi, Siirt için bizler adına sessiz bir devrim olacaktır" dedi.

Vali Kemal Kızılkaya, İl Özel İdaresi bünyesinde 110 bin metre kare alanda kurulumuna devam eden Asfalt Üretim Tesisinde incelemelerde bulundu. Burada açıklamalarda bulunan Vali Kızılkaya, köy yollarının bitümlü sıcak karışım yapılmasını hedeflediklerini belirterek, "İçinde bulunduğumuz ekonomik program çerçevesinde, orta vadeli plan ve tasarruf tedbirlerine de çok uyumlu bir proje oldu. Yerel hizmetlerin başta yol olmak üzere, standardını yükseltilmesi için geleceğe yatırım yapıyoruz. Hem de kalıcı bir yatırım yapıyoruz. İl Özel idaresi sorumluluğu altında 1888 kilometre köy yolu ağımız var. Bizim bu köy yol ağımızın 109 kilometresi ancak bitümlü sıcak karışım, yani BSK asfalt. Hedefimiz ilimizin özellikle kırsal alanındaki yollarının anayollarının, köy grup yollarının tamamını bitümlü sıcak karışım yani BSK asfalt halinde olması. Şuan içinde bulunduğumuz 110 dönümlük hazineye ait araziyi, biz il özel idaremiz adına tahsisini aldık. Bu alanda aynı zamanda istediğimiz temel malzemeyi de çıkartabileceğimiz aynı zamanda bir ocak sahası. Buradan malzemeyi çıkartıp yine burada malzememizi kendimiz üretebileceğimiz bir sahadayız. İçinde bulunduğumuz ekonomik program çerçevesinde, orta vadeli plan ve tasarruf tedbirlerine de çok uyumlu bir proje oldu. Şöyle ki, biz 6-7 milyon liraya yapacağımız yolu önümüzdeki senelerde belki bunun üçte biri maliyetine kendi imkan ve kabiliyetimize yapabileceğiz" dedi.

'KÖY YOLLARIMIZDAKİ STANDARTLARIN YÜKSELTİLMESİ, SİİRT İÇİN SESSİZ BİR DEVRİM OLACAK'

Vali Kızılkaya, tesisin kendisini amorti edeceğini ifade ederek, "Yaptığımız hesaplara göre, harcadığımız rakamla mukayese ettiğimiz de biz 157 kilometre sıcak asfalt döktüğümüzde bu gördüğünüz tesis bize bedavaya gelmiş olacak. Kendini amorti etmiş olacak, Ondan sonraki senelerde de kurumsal kapasitemizin güçlenmesiyle birlikte hem halkımıza çok daha iyi güzel hizmetler yapabilmiş olacağız. Bu sene özellikle 173 milyonluk olan kısmından sonra iş araç gereçlerle birlikte 313 milyon liraya yükselecek. Yol medeniyettir ve yollarımızın tıpkı karayolları ağında olduğu gibi köy yollarında da standartların yükseltilmesi ülkemizde nasıl ki kara yollarındaki yol ağının yükseltilmesi nasıl ki sessiz bir devrim niteliğinde olmuştur, bizim köy yollarımızdaki standartların yükseltilmesi Siirt için bizler adına sessiz bir devrim olacaktır" diye konuştu.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,