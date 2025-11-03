Siirt'te Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Siirt'te "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kemal Kızılkaya başkanlığında düzenlenen toplantıda, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve ilgili kurumlar tarafından ekim ayında yürütülen çalışmalar kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Asayiş olaylarından terörle mücadeleye, uyuşturucuyla mücadeleden siber suçlara kadar yürütülen faaliyetlerin detayları kamuoyuyla paylaşıldı.

Kızılkaya, toplantıda yaptığı açıklamada, halkın huzur ve güvenliğinin temini için tüm birimlerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Eylül ayında 480 asayiş olayı meydana geldiğini ve 431 şahsın yakalandığını belirten Kızılkaya, "Kişilere karşı işlenen 10 önemli suç türünde meydana gelen 137 olayın 135'i aydınlatılarak yüzde 98.5, malvarlığına karşı işlenen 9 suç türünde ise 38 olayın 37'si aydınlatılarak yüzde 97,3 oranında başarı sağlandı." dedi.

Bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla asayiş olaylarında yüzde 9,6 oranında azalma olduğunu dile getiren Kızılkaya, bu başarıda güvenlik güçlerinin özverili çalışmasının etkili olduğunu, jandarma sorumluluk bölgesinde gasp, kapkaç, motosiklet ve oto hırsızlığı olayının yaşanmadığını ifade etti.

Arananların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 kişi olmak üzere 93 şahsın yakalandığını belirten Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Terörle mücadele kapsamında ekim ayında gerçekleştirilen 5 operasyonda DEAŞ terör örgütlerinde faaliyet gösteren 2 kişi, FETÖ üyesi olma suçundan 1 kişi ile PKK terör örgütünün propagandasını yapan 4 kişi olmak üzere 7 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. 62 hanede 156 kişiye bilgilendirme yapıldığı, 8 bin 881 şahıs ve 1706 araç sorgulandı. Uyuşturucuyla mücadelede 60 operasyon gerçekleştirildi. 65 şüpheli yakalandı, 493 gram kubar, 3 gram kokain, 31 gram eroin, 91 sentetik ecza, 200 gram metamfetamin ile 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi, 124 metruk bina kontrol edildi. 'En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi' ile 7789 vatandaşa eğitim verildi. Bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde 1 Ocak-31 Ekim arasında 284 madde bağımlısı vatandaşımız sağlık kuruluşlarımıza başvuruda bulunmuş, 83 kişi ilimizde ve il dışındaki tedavi merkezlerine sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Uyuşturucudan kurtulmak isteyen vatandaşların her zaman yanındayız. Başvuran tüm vatandaşlarımıza sunduğumuz danışmanlık tedavi takip hizmetlerimiz sağlık müdürlüğü ve YEDAM merkezimiz vasıtasıyla titizlikle yürütülmektedir."

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında 33 operasyonda 39 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, yaklaşık 1 milyon 50 bin bin lira vergi kaybının önlendiğini belirten Kızılkaya, siber suçlarla mücadelede 128 olayın meydana geldiğini, 46 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığını, 162 yasa dışı internet sitesinin kapatıldığını söyledi,

Düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan denetimlerde 5 göçmenin yakalandığını, bu kişilerin sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresine teslim edildiğini belirten Kızılkaya, Mobil Göç Noktası'nda 1936 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığını, okul güvenliği konusunda 484 jandarma personeli 242 okulda görevlendirildiğini, emniyet sorumluluk alanındaki 103 okulun giriş ve çıkışları ise 38 ekip tarafından kontrol edildiğini aktardı.

Kızılkaya, trafik güvenliği konusunda da önemli çalışmalar yapıldığını ifade ederek, "46 bin 77 araç denetlendi, 30 sürücü belgesi geri alındı, 315 araç trafikten men edildi. Ayrıca 116 trafik kazasında 60 yaralanma, 56 maddi hasar meydana geldi. Motosiklet kazalarının önlenmesi amacıyla 5 bin 995 motosiklet sürücüsü denetlendi, 58 motosiklet trafikten men edildi. Trafik eğitimleri kapsamında 2784 kişiye Trafik Güvenliği Eğitimi verildi." dedi.

Kızılkaya, " 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda büyük ve güçlü Türkiye hedefiyle, aziz milletimizin destek ve dualarıyla kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.