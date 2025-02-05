Siirt'te Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Siirt'te "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kemal Kızılkaya, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nda ocak ayında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kızılkaya, kentte terör, uyuşturucu, kaçakçılık, siber suçlar, düzensiz göç ve trafik güvenliği ile ilgili çalışmalar yürütüldüğünü aktardı.

Halkın huzurunun en büyük öncelikleri olduğunu dile getiren Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Ocak ayında gerçekleştirilen 4 operasyonda terör örgütü PKK/KCK, FETÖ ve DEAŞ içinde faaliyet gösteren 21 kişi ve sosyal medya üzerinden PKK propagandası yapan 17 kişi yakalanarak adli işlem yapılmıştır. Terörle mücadele kapsamında il genelinde 43 hanede 89 kişiye bilgilendirme yapılmış, il giriş ve çıkış noktalarında 6 bin 394 kişi ve 1493 araç sorgulanmıştır. Terör örgütlerine yönelik yürütülen operasyonlarda güvenlik güçlerimizin inisiyatifinde olmak üzere yüzde 200'lük bir artış sağlanmıştır. Bu da bizim terörle olan mücadelemizdeki kararlılık ve terörü bitirme noktasındaki artan azmimizin en açık göstergesi olmuştur."

Uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini dile getiren Kızılkaya, ocak ayında düzenlenen 9 operasyonda 63 şüphelinin yakalandığını, 21 kilo 333 gram sentetik uyuşturucu, 6 kilo 200 gram eroin, 1290 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini bildirdi.

Siber suçlarla mücadele kapsamında da çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirten Kızılkaya, 259 olayın meydana geldiğini, 124 kişi hakkında terör örgütü propagandası yapmaktan adli işlem başlatıldığını ve 412 yasadışı bahis ve müstehcen içerikli sitenin kapatıldığını aktardı.

Kızılkaya, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadeleye de değinerek, "Ocak ayında 20 operasyon yapılmış, 35 şüpheli hakkında adli işlem uygulanmış, yakalanan kaçak eşyalarla 1 milyon 3 bin 540 lira vergi kaybı önlenmiştir. Asayiş uygulamalarında yakalanan 4 düzensiz göçmen, il göç idaresine teslim edilerek, sınır dışı işlemleri için en yakın Geri Gönderme Merkezlerine sevk edilmiştir. Ayrıca yol izin belgesi bulunmadan seyahat eden 2 düzensiz göçmen hakkında 18 bin 494 lira idari para cezası uygulanmıştır. En iyi narkotik polisi anne uygulamasıyla 126 anne ve anne adayına eğitim verilmiştir. Jandarma ve emniyet sorumluluk bölgemizde 401 asayiş olayı meydana gelmiş, 176 şahıs yakalanarak haklarında adli işlem uygulanmıştır." ifadelerini kullandı.

Kişilere karşı işlenen 10 önemli suç türünde meydana gelen toplam 139 olayın 135'inin aydınlatılarak yüzde 97,12 dolayında başarı sağlandığını vurgulayan Kızılkaya, malvarlığına karşı işlenen 9 suç türünde meydana gelen toplam 61 olayın 48'inin aydınlatılarak yüzde 78,69 oranında başarı elde edildiğini belirtti.

Malvarlığına karşı suçlarda ise jandarma bölgesinde iş yerinden hırsızlık, gasp, kapkaç, motosiklet hırsızlığı, yankesicilik ve oto hırsızlığı gibi olayların yaşanmadığına da dikkat çeken Kızılkaya, şöyle devam etti: ???????

"2024 yılı ocak ayına kıyasla, geçen ay asayiş olaylarında güvenlik güçlerimizin inisiyatifiyle yüzde 91,50 oranında bir azalma sağlanmıştır. İl genelinde 36 bin 918 araç denetlenmiş, trafik kurallarını ihlal eden 2 bin 750 araç plakasına ceza uygulanmıştır. Toplam 91 trafik kazası meydana gelmiş, bu kazalardan 50'si yaralanmalı, 41'i maddi hasarlı kazalardan oluşmaktadır. 435 motosiklet sürücüsü denetlenmiş, 18 motosiklet trafikten men edilmiştir. 3 bin 869 kişiye trafik güvenliği eğitimi verilmiştir. 'Güvenli okul güvenli gelecek' temasıyla 484 jandarma personeli 242 okula görevlendirilmiş, 103 okulun giriş çıkışları 38 ekip tarafından denetlenmiştir. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, ilimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için aziz milletimizin destek ve dualarıyla 2025 yılında da azimle, özveriyle ve kararlılıkla canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesile Siirt'imizin huzuru, güvenliği, birlik ve beraberliği için azim, kararlılık ve inançla 7 gün 24 saat görevlerinin başında olan, yapılan bu operasyon ve çalışmalarda büyük emekleri bulunan, birlik, beraberlik, yüksek bir eşgüdüm ve işbirliği içinde çalışan başta Siirt Cumhuriyet Başsavcımızla birlikte kıymetli adli erkanımıza, 3. Komando Tugay Komutanlığımıza, Milli İstihbarat Teşkilatımıza, Kaymakamlarımıza, İl Jandarma Komutanımıza, İl Emniyet Müdürümüze ve polislerimize, jandarmalarımıza, güvenlik korucularımıza ve sınır içinde ve sınır dışında operasyonlar icra eden Mehmetçiklerimize teşekkür ediyorum. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin."