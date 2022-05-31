Siirt'te asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi öldü - Haberler

Siirt'te asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi öldü
AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Siirt'te inşaatın asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.
Siirt'te inşaatın asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.
Veyselkarani Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan Davut Kurhan (50) dengesini kaybederek 8. kattan asansör boşluğuna düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla 112 Acil Sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri olay yerine sevk edildi.
Sağlık ekipleri Kurhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kurhan'ın cesedi Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel