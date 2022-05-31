Siirt'te asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi öldü - Haberler

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Siirt'te asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi öldü

AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Siirt'te asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi öldü

Siirt'te inşaatın asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.

Siirt'te inşaatın asansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti.

Veyselkarani Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan Davut Kurhan (50) dengesini kaybederek 8. kattan asansör boşluğuna düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla 112 Acil Sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri olay yerine sevk edildi.

Sağlık ekipleri Kurhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kurhan'ın cesedi Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

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