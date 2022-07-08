Siirt'te arife günü şehitlik ziyaretleri yapıldı Siirt'te Kurban Bayramı arifesinde Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve protokolü üyeleri şehitlikleri ziyaret etti. Siirt'te Kurban Bayramı arifesinde Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve protokolü üyeleri şehitlikleri ziyaret etti. Merkez Garnizon Komutanlığı Şehitliği'nde gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İl Müftü Vekili Muhammed Özdemir'in vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını veren şehitler için dua ettiği programda, Vali Hacıbektaşoğlu ve protokol üyeleri, ziyaret ettiği şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı. Programa, Siirt Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Çetiner, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, 3. Komando Tugay Komutan Vekili Yarbay Ertunç Emre Dertli, Siirt Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Cemallettin Erdemci, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile şehit ve gazi yakınları katıldı. AA / Fecri Barlık - Güncel Garnizon Komutanlığı Osman Hacıbektaşoğlu Kurban Bayramı Siirt Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Siirt'te arife günü şehitlik ziyaretleri yapıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.