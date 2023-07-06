Siirt'te arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

Siirt'in Baykan ilçesinde, İkizler köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada biri ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.