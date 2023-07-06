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Siirt'te arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

Siirt'te arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Siirt'in Baykan ilçesinde, İkizler köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada biri ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Siirt'in Baykan ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada biri ağır 4 kişi yaralandı.

İkizler köyünde 3 aile arasında arazi anlaşmazlığından çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada A.D, Y.E, H.D. ve Y.D. yaralandı.

İhbar üzerine köye sevk edilen jandarma ekipleri, tarafları ayırarak güvenlik önlemi aldı.

Yaralılar Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Baykan ve Kurtalan Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Yaralılardan H.D'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kavgada av tüfeği kullanan ve olay yerinden kaçan H.E'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel

Jandarma Baykan Siirt Güncel Haberler

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