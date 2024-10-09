Siirt'te Araç Trafiğine Kapalı Caddede Rastgele Ateş Açan Şahıs Yakalandı
Siirt'te akli dengesi bozuk olduğu iddia edilen Salih A., araç trafiğine kapalı caddede havaya rastgele ateş açtı. Olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Salih A., çevredekilerin tepkisi üzerine bir iş yerinde yakalandı. Gözaltındaki işlemleri sürüyor.
OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Siirt'te araç trafiğine kapalı caddede havaya rastgele ateş açan ve akli dengesinin bozuk olduğu öne sürülen Salih A. çevredekilerin tepkisi üzerine kaçarak sığındığı bir iş yerinde yakalanırken, olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Salih A.'nın yanında getirdiği tabanca ile ateş ederek caddede ilerlediği anlar yer aldı.
Gözaltına alınan Salih A.'nın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Akif ÖZALP/ SİİRT,