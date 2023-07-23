Siirt'te araç şarampole yuvarlandı, sürücü hayatını kaybetti

Siirt'in Eruh ilçesinde meydana gelen trafik kazasında araç şarampole yuvarlandı ve sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt'in Eruh ilçesinde şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Eruh ilçesinin Çetinkol köyü mevkiinde 56 AT 755 plakalı otomobil, sürücü Mehmet Cemil Epcerev'in (36) kontrolünden çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, yoğun çalışmalar sonucu araçta sıkışan Epcerev'in cansız bedenin çıkartı. Ceset, otopsi yapılmak üzere Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT